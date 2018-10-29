Караченцов просил поклонников не плакать, рассказала его вдова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вдова Николая Караченцов Людмила Поргина поблагодарила его за счастливую жизнь и отметила, что он просил поклонников не плакать.

Прощание с легендарным актером Николаем Караченцовым, который ушел из жизни в минувшую пятницу, проходит в театре "Ленком". У гроба артиста собралась вся его семья, соболезнования принимают супруга артиста Людмила Поргина и его сын.

"Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь. Он со своей любовью останется навсегда со мной. Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет — это были солнечные дни. Я лучше человека в жизни не знала и не видела", — сказала Поргина на гражданской панихиде.

Актриса Инна Чурикова отметила, что уход Караченцова она воспринимает с невероятной болью и ужасом. Она назвала его лучшим партнером по сцене и поделилась с присутствующими воспоминаниями об их дружбе и совместной работе.

"Прощай, мой милый, дорогой Колясик. К сожалению, жизнь ограничена у всех. Я не могу сказать, что он "жил", "был", потому что он живет и есть. Даже если бы у него не было никаких званий, но он народный артист. Его все любили и любят", — сказала Чурикова.

Поргина преподнесла актрисе ее портрет, отметив, что это последний подарок ей от Караченцова.