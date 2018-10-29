Караченцов оказал большое влияние на коллег, заявил Захаров

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров на церемонии прощания с актером театра и кино Николаем Караченцовым

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Николай Караченцов был выдающейся личностью, озарившей отечественный театр и кинематограф, он оказал большое влияние на тех, кто с ним работал, сказал на гражданской панихиде в понедельник худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

Прощание с легендарным актером Николаем Караченцовым, который ушел из жизни в минувшую пятницу, проходит в театре "Ленком". У гроба артиста собралась вся его семья, соболезнования принимают супруга артиста Людмила Поргина и его сын. Как отметил директор театра Марк Варшавер, очередь из желающих проститься уже выстроилась до метро.

"Мы прощаемся с выдающейся с личностью, которая озарила наш российский театр и кинематограф. Николай Петрович очень много сделал и для этого театра, который провожает его в последний путь. Он был человек уникального таланта, обладал фантастическим чувством юмора, был очень остроумным человеком. Это показатель высочайшего интеллекта", — сказал худрук театра Марк Захаров.

Он рассказал, что помнит, как начинал Караченцов в театре — был совсем молодым, подвижным и энергичным артистом. Именно он предложил сократить официальное название театра до ставшего народным "Ленкома".

"Я сразу возложил на него определенные надежды, но и не предполагал, что произойдет такой динамический процесс и вырастет такой человек, про которого можно сказать, что он артист с божьей милостью. Он оказал большое влияние на людей, которые с ним трудились. Его актерский талант воздействовал на людей", — отметил Захаров.

Худрук "Ленкома" назвал Караченцова благородным человеком, который примкнет к плеяде великих артистов.