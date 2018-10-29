Мультфильм "Смолфут" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Американский мультфильм Кэри Киркпатрика "Смолфут" стал лидером российского проката за выходные, собрав 175 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Главный герой картины — йети по имени Миго, который убежден в реальном существовании "смолфутов" (то есть людей).

Второе место заняла российская военно-историческая драма Константина Максимова "Несокрушимый" о подвиге экипажа танка КВ-1, за первую неделю проката картина собрала около 98 миллионов рублей.

Третье место занял фантастический боевик Рубена Флейшера "Веном" со сборами более 88 миллионов рублей за выходные, общие сборы фильма — более 2 миллиардов рублей за четыре недели проката.

Американский фантастический фильм Джеффри Начманоффа "Репродукция" с Киану Ривзом в главной роли разместился на четвертой строчке, собрав более 70 миллионов рублей за уикенд.

Замыкает пятерку лидеров хоррор Дэвида Гордона Грина "Хэллоуин", сборы которого составили около 60 миллионов рублей (общие сборы за две недели — более 209 миллионов рублей).