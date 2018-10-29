На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Коллеги, близкие и поклонники прощаются с актером Николаем Караченцовым в "Ленкоме", передает корреспондент РИА Новости.

Караченцов умер от остановки сердца за день до своего 74-летия.

К сцене выстроилась очередь из поклонников, которые пришли возложить цветы, за несколько часов с начала траурной церемонии в театр пришли сотни людей. У гроба артиста собралась вся его семья, соболезнования принимают вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.

Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.

Сегодня патриарх Кирилл совершит отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967-м он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и в числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"), с которым связана вся дальнейшая судьба актера. Караченцов сыграл около ста ролей в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул", и многих других.