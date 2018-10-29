Автор фильма о Горбачеве признался, что считает его трагической фигурой

ЛОНДОН, 29 окт – РИА Новости, Мария Табак. Один из авторов фильма "Знакомьтесь, Горбачев", британский режиссер-документалист Андре Сингер рассказал в интервью РИА Новости, что считает единственного президента СССР трагической фигурой, и признался, что по мере работы над картиной о Михаиле Горбачеве стал восхищаться им.

"Я был удивлен отсутствием у него ожесточенности. Горбачев не хотел распада СССР, это не его вина, хотя это случилось во время его правления. Он хотел сохранить СССР, он никогда не терял социалистических верований и не менял свою позицию. Отсутствие ожесточенности поражает, хотя сожалений у него очень много – например, относительно реформ, к которым он так и не подобрался. И вы знаете, я ощущаю трагедию в том, что этого человека не любят в России, считают, что он допустил распад страны. А при этом он ощущает себя русским и при этом изгоем", — сказал Сингер.

Сингер и его соавтор, германский режиссер-документалист Вернер Херцог в рамках подготовки фильма встречались с Горбачевым трижды на протяжении полугода.

Он признался, что до знакомства с Горбачевым представлял его себе совсем иначе.

"Что меня больше всего поразило, это то, что он оказался мягким, добродушным, озорным даже. Я ожидал увидеть гораздо более официального, строгого человека. Он улыбался, живо на все реагировал. Я понимаю, что это ценная черта для политического деятеля — располагать к себе людей, но я видел самых разных политиков, совсем других", — отметил Сингер.

"Во время вопросов он не просто говорил, он продумывал каждый ответ. Он делал иногда большие паузы, и уже казалось, что на вопрос он отвечать не будет, но он отвечал, и его ответы были умные, четкие и продуманные. Я не шел к нему с мыслью о том, что этот человек мне должен понравиться или не понравиться, но в итоге я стал им восхищаться — как политическим деятелем, как человеком. У него есть харизма, ум. Не мне судить о его политических ошибках или успехах, но он очень искренний. Можно было почувствовать страсть в том, что он делал", — заявил он.