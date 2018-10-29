Москва простится с легендарным актером Николаем Караченцовым

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Близкие, коллеги, друзья и поклонники простятся с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в понедельник в стенах его родного театра "Ленком", после чего легендарного актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Николай Караченцов умер от остановки сердца за день до своего 74-летия. Актер театра и кино родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера. В кино актер сыграл около 100 ролей, в таких фильмах как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул" и многих других.

Прощание с Караченцовым пройдет в московском театре "Ленком" в понедельник, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище.

"Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", — рассказала РИА Новости вдова актера Людмила Поргина.

Свои соболезнования в адрес родных Караченцова выразили глава государства Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, коллеги по театру и кино. Актриса Инна Чурикова, с которой Караченцов много лет играл на сцене театра "Ленком", призналась, что для нее уход ее любимого партнера, это "страшное отчаяние".

"Коля был моим самым любимым и самым потрясающим партнером. Вместе с ним это была невероятно счастливая моя жизнь. Когда он играл Тиля, где я была его партнершей, женщины приходили по пять, по десять раз на спектакль, стояли и смотрели на него такими влюбленными глазами. Он был грандиозным, потрясающим артистом. Мы близко очень дружили с ним, и наши дети родились почти в одно время. Огромная потеря", — сказала Чурикова агентству. При этом министр культуры РФ Владимир Мединский назвал актера по-настоящему народным артистом, чьи работы в кино и театре стали эталоном исполнительского искусства.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму. Все эти годы, как отметили коллеги артиста, его супруга делала все, чтобы поставить актера на ноги, поддерживала его и помогала вести полноценную жизнь. Вечером 29 октября в "Ленкоме" состоится спектакль "Юнона и Авось" в память о Караченцове, который 20 лет играл главную роль графа Резанова при неизменных аншлагах.