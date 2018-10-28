Отпевание Караченцова совершит патриарх Кирилл

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл совершит отпевание актера Николая Караченцова в понедельник в московском храме Воскресения Словущего, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище. "Завтра днем святейший патриарх Кирилл совершит отпевание русского артиста Николая Караченцева в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке", — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.