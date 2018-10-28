Умерла актриса Марина Ливанова

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На 67-м году жизни умерла актриса театра и кино, телерадиоведущая Марина Либакова-Ливанова. Об этом сообщается на сайте Театрального института имени Бориса Щукина.

"Ушла из жизни Марина Валерьевна Либакова-Ливанова — выпускница Вахтанговской школы 1978 года. <…> Эта бесконечно печальная новость пришла сегодня. Любим, помним и скорбим", — говорится в сообщении.

Либакова-Ливанова скончалась от продолжительной болезни.

О дате и месте прощания с актрисой станет известно позднее.

Марина Либакова-Ливанова окончила факультет истории и английского языка ГГПИ имени Горького и актерский факультет Щукинского училища. Свою профессиональную деятельность артистка начала в Ленинградском государственном академическом театре комедии, оттуда перешла в театр Аркадия Райкина. С 1986 года Либакова-Ливанова вела передачи на телевидении. Позже она основала собственную радиостанцию "Радио Рандеву", став ее первой ведущей.

В 2000 году Либакова-Ливанова начала работать педагогом Театрального института имени Бориса Щукина, а затем – в Театральном колледже Олега Табакова.

Актриса сыграла в таких картинах, как "Стажер", "Принцесса на горошине", "Отец Сергий", "Две строчки мелким шрифтом", "Враг народа – Бухарин", телефильмах "Вижу цель!", "Дуэнья", сериале "Аляска Кид" и других.