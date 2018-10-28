Финская журналистка обвинила передачу "Модный приговор" в унижении женщин

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Программа "Модный приговор" унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде, такое мнение высказала корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль.

Передача, поясняет журналистка, построена "как судебное разбирательство", при этом "осужденный — женщина, которая выглядит недостаточно хорошо".

Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку "женщина всегда не права — то есть, она должна измениться".

Единственным недостатком любой участницы программы, по мнению журналистки, является недовольство ее супруга, при этом "на что бы она ни жаловалась, суд и публика всегда на стороне ее мужа".

В Финляндии также есть подобные шоу с преображением женщин, однако их суть сводится к тому, чтобы женщина стала более красивой "для себя самой", отмечает Крунвалль.

В России все эти преображения имеют "более конкретную задачу: женщина должна угождать мужчине", заключает журналистка.

"Модный приговор" — телепередача о моде и стиле, которая выходит на "Первом канале" с 30 июля 2007 года. В 2015 году программа получила премию "ТЭФИ" в номинации "Развлекательная программа: Образ жизни".