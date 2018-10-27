Режиссер Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре и Петербургу

ТОКИО, 27 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Рэйф Файнс, режиссер фильма "Белая ворона" о Рудольфе Нуриеве, включенного в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля, признался, что из всех городов, где он когда-либо снимал, наибольшее впечатление на него произвел Санкт-Петербург, а самыми важными эпизодами съемок фильма назвал разрешение снимать в Эрмитаже у картины Рембрандта "Возвращение блудного сына".

"Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре. Город Санкт-Петербург с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями стал важным эмоциональным событием для меня", — рассказал режиссер после премьеры фильма в Азии в рамках кинофестиваля.

"Мы много снимали в Сербии и в Париже, но я думаю, что городом, который вошел со мной в наибольший эмоциональный резонанс, стал Санкт-Петербург. Для меня самым эмоциональным моментом стала съемка на улице Росси, где находится балетная школа (Академия балета им. Агриппины Вагановой — ред.) и куда Нириев приходил учиться. Это очень известная улица в балетном мире. Это простая деревянная дверь, это действительно то самое место. Мы снимали это утром и это было очень эмоционально заряжено", — сказал Файнс, сыгравший также в фильме роль наставника Рудольфа Нуриева Александра Пушкина.

Режиссер признался, что ему крайне важно было снять сцену, когда молодой танцовщик рассматривает в Эрмитаже картину Рембрандта "Возвращение блудного сына". Эта сцена символична, так как сам Нуриев после того, как остался на Западе, получил разрешение попрощаться с умирающей матерью только через 26 лет после отъезда.

"Очень эмоциональным и запоминающимся моментом стало то, когда мы хотели снять сцену с "Возвращением блудного сына" Рембранта. Это важный момент и в самом сюжете фильма, это символическая важность и это прекрасная картина. Моей мечтой было снять эту сцену в Эрмитаже. Но правила музея запрещают съемки художественных фильмов в нем. Здесь был снят знаменитый фильм русского режиссера Сокурова ("Русский ковчег" — ред.), после чего директор Эрмитажа принял решение о том, чтобы больше здесь съемки не проводились. Мы встретились с директором Эрмитажа господином Пиотровским, он выслушал мен и — так как это был Нуриев и так как мы хотели снимать конкретную картину, а не использовать его музей всего лишь как красивый задний план — согласился. Музей был закрыт, и зал Рембранта был только для нас", — рассказал режиссер.

В фильме Файнс все реплики своего героя произносит сам на очень чистом русском языке. На вопрос, как это ему удалось, актер и кинорежиссер ответил несколькими фразами по-русски: "Я не так уж хорошо говорю по-русски. Я говорю немножко по-русски. Очень трудный язык. Я много работал над тем, чтобы говорить в фильме по-русски". А затем, перейдя на английский, добавил, что "он много работал над тем, чтобы выучить текст" и у него был "прекрасный русский переводчик", а "затем русский был улучшен в процессе постпродакшена".

Картина английских кинематографистов "Белая ворона" включена в конкурсную программу 31-го Токийского международного кинофестиваля. Она рассказывает о первых шагах и решении остаться за границей знаменитого артиста балета Рудольфа Нуриева. Режиссер картины Рэйф Файнс, хорошо известный благодаря ролям в фильмах "Список Шиндлера", "Английский пациент", "Чтец", "007:Координаты "Скайфолл" и "007: Спектр", а также по роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, выступил и в качестве режиссера, и в качестве актера: он играет наставника Нуриева. Главную роль исполнил артист балета Олег Ивенко из Татарского театра им. Мусы Джалиля.