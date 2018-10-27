Номер машины, в которой разбился Цой, выставят на торги

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Номерной знак машины "Москвич", на которой попал в аварию легендарный музыкант Виктор Цой, выставят на торги 15 ноября, сообщил РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
"Да, номерной знак "Москвича" будет выставлен на торги 15 ноября, эстимейт его составит 2 миллиона рублей. Также на аукцион поступит доверенность на управление этой машиной", — сказал Бурмистров.
Он добавил, что в аукционный дом также поступило свидетельство о смерти музыканта.
Один из основателей группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году. Он находился за рулем автомобиля "Москвич-2141".