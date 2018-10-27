В самарской прокуратуре заявили, что не запрещали концерт рэпера Хаски

САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Прокуратура Самарской области не запрещала концерт рэпера Хаски в Тольятти, сообщила в субботу РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Ранее в группе мероприятия в социальной сети "Вконтакте" появилось сообщение о том, что концерт, запланированный на 2 ноября, отменен якобы по требованию прокуратуры. Представители клуба, где должно было состояться выступление рэпера, по данным организаторов концерта, отказали в аренде, а другой площадки в Тольятти нет.

"Прокуратура не вносила никаких представлений о запрете концерта рэпера Хаски в Тольятти", — сказала собеседница агентства.

Рэпер Хаски на своей странице в социальной сети "Вконтакте" написал, что концерты пытаются запретить и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, якобы, по мнению правоохранительных органов, в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.