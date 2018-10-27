Создатели "Симпсонов" могут убрать персонажа из-за обвинений в расизме

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Создатели мультсериала "Симпсоны" могут убрать персонажа Апу Нахасапимапетилона, которого многие зрители считают неправдивым и оскорбительным изображением американских индусов, сообщает интернет-портал IndieWire.

Апу — второстепенный персонаж в мультсериале, владелец магазина "На скорую руку". Одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как "проблема Апу". В 2017 году комик Хари Кондаболу посвятил "проблеме Апу" документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индусы.

Как сообщил порталу индийский кинопродюсер Ади Шанкар, создатели теперь собираются избавиться от неоднозначного персонажа.

"Я получил обескураживающие новости, которые я проверил из различных источников: они (создатели сериала — ред.) собираются избавиться от персонажа Апу полностью. Они не собираются раздувать проблему, или что-то в этом роде, но они уберут его полностью, чтобы избежать противоречий", — заявил продюсер порталу.

Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).