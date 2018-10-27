Эксперт рассказал о стоимости пропавшей в Москве картины Левитана

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Стоимость картины Исаака Левитана "Последний снег", которую не вернули московскому арт-дилеру, довольно средняя, считает руководитель отдела живописи, графики и декоративно-прикладного искусства аукционного дома "Литфонд" Екатерина Чеснова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что арт-дилер обратился в полицию из-за пропажи картины Левитана. Заявитель якобы получил полотно от бизнесмена для продажи, а затем передал посреднику, который перестал выходить на связь. Страховая стоимость картины, как сообщается, составляет 30 тысяч долларов.

"Работы бывают разного значения, разного уровня даже у одного и того же художника. Бывают большие программные музейные вещи, они всегда стоят дорого, бывают этюдные вещи, которые стоят других денег. Разброс цен абсолютно разный: от 10 тысяч долларов за какой-нибудь этюд. Например, полгода назад на "Сотбис" были проданы два полотна Левитана более чем за миллион долларов. Возможно, эта картина не очень большая. Более серьезные картины продаются дороже, но все зависит от конкретной работы", — сказала Чеснова РИА Новости.

По ее словам, невозможно сказать, сколько именно работ Левитана сейчас можно найти на арт-рынке, но его полотна — далеко не редкость.