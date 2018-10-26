Фильм "Человек, который удивил всех" выдвинули на премию "Золотой глобус"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский фильм "Человек, который удивил всех" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, выдвинули на соискание премии "Золотой глобус", сообщила РИА Новости генеральный продюсер фильма Екатерина Филиппова.
"Мы зарегистрировали и выдвинули на "Золотой глобус" фильм "Человек, который удивил всех". Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам", — сказала Филиппова. Она добавила, что режиссерам удалось создать очень актуальную и тонкую картину, которая понятна как российской, так и зарубежной аудитории.
Премия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. В этом году на премию претендовала российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
Окончательный список номинантов на премию будет представлен 6 декабря, а торжественная церемония награждения состоится 6 января 2019 года.