Фильм "Человек, который удивил всех" выдвинули на премию "Золотой глобус"

Кадр из фильма Человек, который удивил всех

Кадр из фильма Человек, который удивил всех

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский фильм "Человек, который удивил всех" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, выдвинули на соискание премии "Золотой глобус", сообщила РИА Новости генеральный продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Драма "Человек, который удивил всех" представляла Россию на Венецианском фестивале в конкурсной программе "Горизонты". Фильм удостоился приза за лучшую женскую роль, который получила актриса Наталия Кудряшова. Сопродюсером картины выступил один из владельцев компании "Нон-Стоп Продакшн" Александр Роднянский.

"Мы зарегистрировали и выдвинули на "Золотой глобус" фильм "Человек, который удивил всех". Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам", — сказала Филиппова. Она добавила, что режиссерам удалось создать очень актуальную и тонкую картину, которая понятна как российской, так и зарубежной аудитории.

Фильм "Человек, который удивил всех" с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и это дает ему надежду. Фильм получил поддержку фонда Евримаж и Минкультуры.

Премия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. В этом году на премию претендовала российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Окончательный список номинантов на премию будет представлен 6 декабря, а торжественная церемония награждения состоится 6 января 2019 года.