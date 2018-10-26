Вдова Караченцова объяснила, почему его похоронят на Троекуровском кладбище

18:0826.10.2018
(обновлено: 18:12 26.10.2018)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала РИА Новости, почему выбрала Троекуровское кладбище для похорон супруга.
Ранее сообщалось, что Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на шестом участке Троекуровского кладбища, прощание в театре "Ленком" будет проходить с 9 до 13.
"Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", — сказала Поргина.
Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
Караченцов был всенародным кумиром.
Люди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
С "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
Всемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
Караченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
Успех спектакля был ошеломляющим.
Но актер не стал заложником романтического амплуа.
Караченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
Зрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
Московская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
Николай Караченцов в театре "Ленком".