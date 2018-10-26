Вдова Караченцова объяснила, почему его похоронят на Троекуровском кладбище

Цветы и свеча у портрета актера Николая Караченцова в фойе служебного входа театра Ленком

Цветы и свеча у портрета актера Николая Караченцова в фойе служебного входа театра Ленком

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала РИА Новости, почему выбрала Троекуровское кладбище для похорон супруга.

Ранее сообщалось, что Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на шестом участке Троекуровского кладбища, прощание в театре "Ленком" будет проходить с 9 до 13.

"Нам было предложено Троекуровское и Ваганьковское, но я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо", — сказала Поргина.