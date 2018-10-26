Армен Джигарханян не смог посетить премьеру спектакля в своем театре

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Худрук Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна не смог прийти на премьеру спектакля "Мольер" в пятницу, сообщил журналистам режиссер-постановщик Сергей Виноградов.

Известный актер Армен Джигарханян был госпитализирован пару недель назад. Как ранее рассказал РИА Новости его друг Артур Согомонян, артист идет на поправку, выписать его могут в конце этой недели.

В пятницу в театре состоится премьера спектакля "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Постановка приурочена ко дню рождения Джигарханяна.

"К сожалению, Армен Борисович не приедет. До последнего надеялись, что приедет, но нет такой возможности. Я с ним созванивался, ему надо еще пройти некоторые процедуры. Плюс трагические события в театре "Ленком" (кончина Николая Караченцова – ред.), которые он тоже глубоко переживает", — сказал Виноградов.

Он отметил, что Джигарханян пожелал артистам удачной работы, поскольку для него очень важна эта постановка.