В МХТ имени Чехова открыли памятник Олегу Табакову

Актёр Игорь Верник и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий на церемония открытия скульптурного бюста Олега Табакова. 26 октября 2018

Актёр Игорь Верник и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий на церемония открытия скульптурного бюста Олега Табакова. 26 октября 2018

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Церемония открытия памятника народному артисту СССР Олегу Табакову состоялась в пятницу в Портретном фойе МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Памятник Табакову, выполненный по проекту скульптора Салавата Щербакова, будет расположен рядом с памятниками основателям Художественного театра Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко и предшественнику Олега Павловича — Олегу Ефремову.

После торжественной церемонии состоялось традиционное для дня рождения театра (в этом году Художественному театру исполнилось 120 лет) вручение памятных "Чаек" артистам и другим сотрудникам театра за десятилетия служения. Главными героями церемонии награждения стали фотограф Игорь Александров и главный хранитель музея МХАТа Валентина Кузина, проработавшие в театре 60 лет, а также осветитель и художник по свету Игорь Ефимов, поступивший в театр в 1943 году – 75 лет назад.

В этот праздничный для Художественного театра день, Музей театра открыл выставку "Наши юбилеи", посвященную 120-летию МХТ, 95-летию музея и 75-летию Школы-студии МХАТ.

Вечером на Малой сцене театра состоится литературный вечер "Вот тебе и театр" в постановке Марины Брусникиной.