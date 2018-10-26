Чурикова назвала Караченцова истинно народным артистом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова назвала Николая Караченцова истинно народным артистом и человеком, который умел дружить как никто другой.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, ему было 73 года. Прощание с ним пройдет 29 октября в театре "Ленком".

"Для меня уход Коли, это просто великая потеря, это страшное отчаяние", — сказал РИА Новости Чурикова.

"Когда уходят такие люди, не хватает слов, чтобы выразить свое горе. Это был удивительный человек, такой родной, такой распахнутый настежь к людям, к миру. Николай Караченцов был истинно народным артистом ни по званию, по всенародной любви к нему", — отметила она.

По словам актрисы, Караченцов был человеком, который умел дружить как никто другой. Его друзьями были и его школьные товарищи, и большие композиторы, которые доверяли ему, которые открывались ему, люди тянулись к нему, с ним было тепло и интересно.

"Коля был моим самым любимым и самым потрясающим партнером. Вместе с ним это была невероятно счастливая моя жизнь. Все женщины, я помню, что когда он играл Тиля, где я была его партнершей, женщины приходили по пять по десять раз на спектакль, стояли и смотрели на него такими влюбленными глазами. Он был грандиозным, потрясающим артистом. Мы близко очень дружили с ним, и наши дети родились почти в одно время. Ну что говорить, большая жизнь прожита вместе. Когда такие люди уходят, я ощущаю великую потерю", — сказала Чурикова.