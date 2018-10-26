Гражина Байкштите назвала Караченцова хорошим человеком и другом

ВИЛЬНЮС, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов был хорошим человеком и другом, сказала РИА Новости Гражина Байкштите, советская и литовская актриса театра и кино, дружившая с актером долгие годы.
Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где он служил много лет.
"Мы с ним познакомились на съемках фильма "Пока безумствует мечта", он играл главную роль, мы с ним танцевали танго. Репетировали танец и я помню, как Коля мне сказал, что у него мама балерина. С ним работать было просто в удовольствие и танцевать танго. Вот так мы и подружились", — сказала РИА Новости Байкштите.
По словам актрисы, приезжая в Москву, она всегда посещала спектакли с участием Караченцова, был момент, когда Байкштите несколько дней провела в гостях у семьи Караченцова.
"Связь с ним протянулась через всю жизнь. Когда он приезжал в Литву с концертами, встречами со зрителями, мы всегда созванивались и встречались. Я познакомила Николая с мужем, они так сдружились… Воспоминания очень хорошие", — добавила она.
Байкштте добавила, что ее последняя встреча с Караченцовым произошла в Благовещенске на фестивале "Амурская осень", а уже в феврале произошла авария. "Он был хорошим человеком и другом. Сожалею", — сказала она.
Как сказал РИА Новости литовский и советский актер театра и кино, Юозас Будрайтис, Караченцов талантливый актер и певец, хотя лично они не были знакомы. "Невосполнимая потеря. Очень жаль", — сказал Будрайтис.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.
Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
Караченцов был всенародным кумиром.
Люди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
С "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
Всемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
Караченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
Успех спектакля был ошеломляющим.
Но актер не стал заложником романтического амплуа.
Караченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
Зрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
Московская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
Николай Караченцов в театре "Ленком".