Гражина Байкштите назвала Караченцова хорошим человеком и другом

ВИЛЬНЮС, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов был хорошим человеком и другом, сказала РИА Новости Гражина Байкштите, советская и литовская актриса театра и кино, дружившая с актером долгие годы.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где он служил много лет.

"Мы с ним познакомились на съемках фильма "Пока безумствует мечта", он играл главную роль, мы с ним танцевали танго. Репетировали танец и я помню, как Коля мне сказал, что у него мама балерина. С ним работать было просто в удовольствие и танцевать танго. Вот так мы и подружились", — сказала РИА Новости Байкштите.

По словам актрисы, приезжая в Москву, она всегда посещала спектакли с участием Караченцова, был момент, когда Байкштите несколько дней провела в гостях у семьи Караченцова.

"Связь с ним протянулась через всю жизнь. Когда он приезжал в Литву с концертами, встречами со зрителями, мы всегда созванивались и встречались. Я познакомила Николая с мужем, они так сдружились… Воспоминания очень хорошие", — добавила она.

Байкштте добавила, что ее последняя встреча с Караченцовым произошла в Благовещенске на фестивале "Амурская осень", а уже в феврале произошла авария. "Он был хорошим человеком и другом. Сожалею", — сказала она.

Как сказал РИА Новости литовский и советский актер театра и кино, Юозас Будрайтис, Караченцов талантливый актер и певец, хотя лично они не были знакомы. "Невосполнимая потеря. Очень жаль", — сказал Будрайтис.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.