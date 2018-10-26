Александр Лазарев назвал смерть Караченцова колоссальной потерей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Молодое поколение актеров будет учиться на творчестве Николая Караченцова, он был невероятно способным и выносливым артистом, его кончина стала колоссальной потерей для российского театра и кино, сказал РИА Новости актер театра "Ленком" Александр Лазарев.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, об этом РИА Новости сообщил сын артиста.

"Это колоссальная потеря не только для нашего театра, но и для российского театра в целом, и для кинематографа. Это уникальный человек, который оставил после себя огромный след и в театре, и в кино. Стоит вспомнить одну только "Юнону и Авось" или "Старшего сына", — этого достаточно для того, чтобы следующее поколение актеров училось на его творчестве. Актер невероятной способности, выносливости и ответственности за свои дела. Мы тоже в какой-то степени равнялись на него и учились у него", — сказал Лазарев.

Он отметил, что особенную благодарность необходимо выразить супруге Караченцова, Людмиле Поргиной, которая поддерживала его и помогала все эти годы.

"Она пыталась сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценно. Она водила Николая Петровича в театр, на премьеры, выводила его в жизнь, не давала возможности, чтобы его забыли. По врачам она объездила полмира, сделала все, чтобы его поднять на ноги, улучшить его здоровье", — заключил собеседник агентства.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Николай Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.