Умер народный артист России Борис Темирканов

НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Народный артист России, председатель Союза композиторов Кабардино-Балкарии, главный дирижер симфонического оркестра госфилармонии КБР Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона.

"Борис Хатуевич Темирканов скончался накануне в Санкт-Петербурге, где находился на лечении в больнице", — сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, когда и где пройдут похороны дирижера.

Борис Темирканов – старший брат художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии. Он являлся главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, возглавлял министерство культуры республики, Союз композиторов КБР, был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. Награжден орденом Дружбы народов.