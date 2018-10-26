Певцов назвал Караченцова неповторимым артистом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов — неповторимый артист, такого не было и не будет, без его обаяния, энергии, таланта не было бы великого спектакля "Юнона и Авось" в театре "Ленком", сказал РИА Новости Дмитрий Певцов.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленкоме", где он служил много лет.

"Николай Петрович — неповторимый, другого такого не было и не будет никогда. Это любимец нашего театра, если кто-то говорит Петрович, все понимают о ком речь, Петрович у нас один в театре. Без Николая Петровича не состоялся бы великий спектакль нашего театра "Юнона и Авось" в 1981 году. Без его обаяния, таланта, вокального мастерства и бешеной энергии. Он такой же создатель этого спектакля, как и Захаров, Рыбников, Вознесенский. Сколько лет он тащил на своих плечах этот спектакль. Царствие ему небесное ", — сказал Певцов.

Известность Караченцову принесла главная роль — графа Резанова — в легендарном спектакле "Юнона и Авось". В 2005 году артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму. С тех пор Певцов стал исполнителем главной роли в этом спектакле.