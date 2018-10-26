Бортко рассказал, почему Караченцов не сыграл Шарикова в "Собачьем сердце"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер Николай Караченцов пробовался на роль Полиграфа Шарикова в фильме "Собачье сердце", но не сыграл в картине, поскольку был очень "живым" человеком, рассказал режиссер фильма, первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, об этом РИА Новости сообщил сын артиста.

"Это был один из самых "живых" людей у нас в стране, это совершенно точно. Казалось, над ним не властны ни смерть, ни болезнь, ничего. Это сгусток энергии, человек, который любил людей, любил друзей, вокруг которого всегда была масса народу", — заявил РИА Новости Бортко.

Парламентарий отметил, что Караченцов пробовался на роль Шарикова в его фильме "Собачье сердце", но ее не сыграл.

"Поэтому, кстати, и не сыграл, потому что Коля был "живым" человеком… Он играл хорошо, а надо было просто быть Шариковым — все, а он этого никак не мог. Да, он пытался сыграть и сыграл хорошо, смешно, но было понятно, что Коля притворяется, поэтому эту роль не сыграл", — отметил Бортко.

Он добавил, что Караченцов снялся в двух его фильмах — "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" и "Удачи вам, господа!". "За это я ему безумно благодарен", — заключил Бортко.