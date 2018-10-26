"Ленком" в день похорон Караченцова покажет "Юнону и Авось"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. "Ленком" покажет спектакль "Юнона и Авось" в день похорон актера Николая Караченцова, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"В день похорон на сцене "Ленкома" поставят "Юнону и Авось" в память Николая Петровича Караченцова – одного из создателей этого спектакля, уникального артиста и человека", — сказал он.

Николай Караченцов скончался в Москве в пятницу утром за день до своего дня рождения. Ему было 73 года.

Главная роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось" принесла Караченцову мировую славу.

История любви русского морского офицера графа Резанова и его невесты американо-испанской девушки Кончиты, сочиненная поэтом Андреем Вознесенским и положенная на музыку Алексеем Рыбниковым в постановке художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова стала по-настоящему звездным спектаклем, визитной карточкой "Ленкома".