Борис Щербаков назвал смерть Караченцова страшным ударом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов был замечательным актером и удивительным человеком, благодаря ему на съемках царила теплая атмосфера, его смерть — страшный удар, рассказал РИА Новости актер Борис Щербаков.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в Ленкоме.

"Мы были довольно дружны. Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный, помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом, очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях между людьми", — сказал Щербаков.

Щербаков и Караченцов вместе снимались в картинах "Криминальный квартет" Александра Муратова, "Миг удачи" Всеволода Плоткина.

"Я всегда вспоминал его только добрым словом, потому что время, проведенное с ним на съемках "Криминального квартета", для меня незабываемое. Всегда с таким юмором, с положительной энергией, которая придавала сил всей съемочной группе. Это большой удар, очень жалко Колю", — заключил артист.