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Культура

Театральный марафон Караченцова: граф Резанов, Тиль, Лаэрт, князь Меншиков

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Умер Николай Караченцов (11)
(обновлено: 10:31 26.10.2018)
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© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкНиколай Караченцов на сцене Ленкома. Архивное фотоНиколай Караченцов на сцене Ленкома. Архивное фото
© РИА Новости / Галина Кмит
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист России Николай Караченцов — актер от Бога. Ему было подвластно все: он был органичен и убедителен в трагедии и комедии, он играл в театре, снимался в кино, выступал на эстраде, работал до седьмого пота и всегда говорил: "Артист должен быть голодным. Как только кто-то скажет, что сыграл все, что хотел, — это конец".

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, сообщил ранее РИА Новости сын артиста.

Всенародный кумир

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Умер Николай Караченцов
Караченцова знала вся страна, он был всенародным кумиром. Люди приезжали в Москву, чтобы попасть на спектакль артиста в "Ленкоме", кстати, и название это театр получил с его легкой руки. Любили роли Караченцова в кино – "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене"… Эти и другие картины с его участием до сих пор смотрят и пересматривают с огромным интересом. Каждая песня в исполнении Караченцова — это мини-спектакль, где артист рассказывал слушателям какую-то историю.

Природа щедро одарила актера драматическим талантом, музыкальностью, пластичностью и таким редким качеством, как невероятное мужское обаяние. Кого мог оставить равнодушным его волнующий с хрипотцой голос и заразительная улыбка?

Творческий марафон длиною в 30 лет

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Культурный фонд Караченцова представит свой первый театральный проект
"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.

В "Ленкоме" он с 1967 года, сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Всегда говорил, что хотел учиться только в студии при Художественном театре и при невероятном тогда конкурсе 300 человек на место, поступил, потом стал Качаловским стипендиатом и вышел с красным дипломом.

Он пришел в Театр имени Ленинского комсомола в непростые времена. Тогда это был не преуспевающий "Ленком", который все знают сегодня. Был трудный период, когда из театра не по своей воле ушел Анатолий Эфрос, когда в театр перестала ходить публика. Но Караченцов всегда говорил, что не жалеет о том времени и благодарен Владимиру Монахову, главному режиссеру "Ленкома" с 1967 по 1971 год.

"Все эти годы я каждый вечер выходил на сцену, переиграл много ролей — главных и эпизодических, разных по жанру и значимости. Что-то получалось, что-то нет, но я работал — о чем еще может мечтать начинающий актер?" – говорил он.

Так что, когда в театр пришел Марк Захаров, Караченцов был профессионально готов.

Отважный русский Робин Гуд

Актер Николай Караченцов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Биография Николая Караченцова
В первом спектакле Захарова "Автоград ХХI" он бегал в массовке. А уже в следующем "Тиле" получил заглавную роль. "Тиль" стал серьезным этапом в жизни актера. Премьера состоялась в 1974 году, и тогда все узнали и навсегда полюбили артиста Николая Караченцова. Он рассказывал, что Захаров, не обнаружив наутро после премьеры в театре на обычном месте фотографию актера, сказал: "Ну вот, Коля, вы уже стали знаменитым".

Пьесу по мотивам романа Шарля де Костера написал Григорий Горин, а музыку — композитор Геннадий Гладков. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы — неслыханно острые реплики, непривычно смелые зонги.

В центре спектакля — настоящий герой — отчаянный смелый проворный и умный бунтарь Тиль, который всегда выходит победителем из самых невероятных ситуаций. Тиль в исполнении Караченцова, который, как всегда играл "на разрыв аорты", стал кумиром молодежи 70-х.

"Захаров перевернул судьбу всего нашего театра. Он открыл нам тогда еще неизведанный пласт творчества. Впервые пригласил в драмтеатр настоящую рок-группу, педагогов, которые с нами занимались вокалом, сценическим движением", — вспоминал актер.

Первым шагом в этом жанре был "Тиль", потом "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", где Караченцов сыграл сразу две роли: Смерть и Глава рейнджеров. И, наконец, "Юнона и Авось".

"Аллилуйя любви"

Знаменитым Караченцова сделал не кинематограф, а театр. Случай для актера исключительный. А мировую славу артисту принесла заглавная роль в легендарном спектакле "Юнона и Авось", где он создал образ графа Резанова — русского офицера, благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчину.

История любви русского морского офицера графа Резанова и его невесты американо-испанской девушки Кончиты, которая 40 лет ждала возвращения своего жениха, так и не узнав, что он погиб по дороге в Петербург, куда уехал просить разрешения на этот брак.

Эта история, сочиненная поэтом Андреем Вознесенским и положенная на музыку Алексеем Рыбниковым в постановке художественного руководителя "Ленкома" Захарова стала по-настоящему звездным спектаклем, визитной карточкой "Ленкома".

Успех этого спектакля был ошеломляющим — в Москве желание увидеть это чудо с Караченцовым лишало людей рассудка и они ломали двери театрального подъезда. А в Париже, куда пригласил спектакль Пьер Карден, были переполненные залы, шквал оваций, люди стояли в очереди, чтобы после спектакля пожать руку, прислать открытку со словами: "Все мои поцелуи — твои!"

Караченцов вспоминал, как один французский коллега спросил у него: "Вы всегда так играете, будто в последний раз, на разрыв аорты?" Караченцов ответил: "Мы по-другому не умеем, играем всем сердцем и душой".

© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкСцена из спектаклея "Тиль"
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Сцена из спектаклея "Тиль"

Благородный Лаэрт и матрос Алексей

Николай Караченцов — актер разных амплуа. Он играл бунтаря Тиля и графа Резанова, шекспировского Лаэрта и балтийского матроса Алексея, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.

В "Ленкоме" ставил шекспировского "Гамлета" Андрей Тарковский. Режиссер привел своих артистов — Солоницына, Терехову, а из ленкомовской труппы пригласил Инну Чурикову, Николая Караченцова, который играл Лаэрта, и как писал тогда один из критиков, это был самый благородный Лаэрт из всех виденных им.

"Ленком" в те годы был театром, от которого ждали сюрпризов, и Марк Захаров не уставал удивлять зрителей. Неожиданным было и появление в репертуаре пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия", которую Захаров умудрился поставить так, что революционный сюжет зазвучал современно.

Караченцов играл в спектакле балтийского моряка Алексея, а комиссара — Инна Чурикова, которая признавалась, что Караченцов был ее любимым партнером.

Известный кинорежиссер Глеб Панфилов специально для этого актерского дуэта поставил спектакль "Sorry…" по пьесе Александра Галина на сцене "Ленкома".

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкАктеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Актеры Николай Караченцов и Елена Шанина в сцене из рок-оперы "Юнона и Авось"

Прерванный полет

" Sоrry…", "Шут Балакирев", "Город Миллионеров" и легендарная "Юнона и Авось" — последние спектакли, в которых Караченцов выходил на сцену накануне страшной трагедии, прервавшей "полет" этого уникального артиста в самом расцвете творческих сил. Катастрофа отняла у него театр, кино, эстраду, но, к счастью, сохранила жизнь. И на каждом сборе труппы в "Ленкоме" в зале обязательно был премьер театра народный артист России Николай Караченцов.

Театр долго не мог решиться на замену Караченцова в спектаклях. Надеялись, что он вернется на сцену. Но потом, один — "Sorry…" сняли с репертуара, а в других — потихоньку стали вводить других артистов. Но для тех, кто видел Караченцова в спектакле "Юнона и Авось", он навсегда останется единственным и неповторимым графом Резановым.

"Теперь хочется выбирать, работать с большой литературой. Шекспир, Достоевский, Чехов — в них глубина, масштаб, это на все времена. Пришла пора брать новую высоту", — говорил Караченцов незадолго до катастрофы.

Но судьба распорядилась иначе. Он не успел сделать многое, из того, о чем мечтал и что мог осуществить.

Караченцов к счастью чудом остался жив, но уже не мог играть на сцене. Трагедия разлучила с самым главным в его жизни — актерским творчеством. Но он не сдавался. Все эти долгие годы после катастрофы он мужественно боролся с болезнями. Он жил, а не выживал. Он оставался артистом этого театра до конца своей жизни. Его можно было видеть не только на ленкомовских премьерах, а всех московских театров. Он, как и прежде, интересовался и успевал увидеть все самое интересное, что происходило в мире искусства. Характер бойца и творческий азарт не покидали его до последних дней.

Любимец зрителя Николай Караченцов
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсенародно любимый артист российского театра и кино Николай Караченцов в театре Ленком работал всю свою жизнь вплоть до страшной катастрофы, которая прервала его творческий путь.Актер Николай Караченцов во время сбора труппы театра Ленком
© РИА Новости / Илья Питалев
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Всенародно любимый артист российского театра и кино Николай Караченцов в театре Ленком работал всю свою жизнь вплоть до страшной катастрофы, которая прервала его творческий путь.
© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанкАктер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей перед началом вечера, посвященного 40-летию творческой деятельности актера в театре "Ленком".Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей перед началом вечера, посвященного 40-летию творческой деятельности актера в театре "Ленком".
© East News / Plotnikov_VПопулярность актер снискал уже в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которая с успехом идёт на сцене "Ленкома" с 1981 года по сей день.Николай Караченцов в спектакле Юнона и Авось
© East News / Plotnikov_V
Популярность актер снискал уже в 1974 году после исполнения роли Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль", а в 1980-е годы он был уже известен всей стране благодаря главной роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось", которая с успехом идёт на сцене "Ленкома" с 1981 года по сей день.
© East News / Plotnikov_VНиколай Караченцов в спектакле "Юнона и Авось".Николай Караченцов в спектакле Юнона и Авось
© East News / Plotnikov_V
Николай Караченцов в спектакле "Юнона и Авось".
© East News / И. ГавриловНиколай Караченцов снимался в кинолентах всех жанров: драма, приключения, комедия, детективы, исторические, музыкальные, детские фильмы и т.д. В картинах все каскадерские трюки Николай Караченцов всегда исполнял сам, без дублеров.Актер Николай Караченцов
© East News / И. Гаврилов
Николай Караченцов снимался в кинолентах всех жанров: драма, приключения, комедия, детективы, исторические, музыкальные, детские фильмы и т.д. В картинах все каскадерские трюки Николай Караченцов всегда исполнял сам, без дублеров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИнна Чурикова, Любовь Поргина, Николай Караченцов, Светлана Дружинина на церемонии закладки именной плиты Николая Караченцова на Аллее кинозвезд.Инна Чурикова, Любовь Поргина, Николай Караченцов, Светлана Дружинина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инна Чурикова, Любовь Поргина, Николай Караченцов, Светлана Дружинина на церемонии закладки именной плиты Николая Караченцова на Аллее кинозвезд.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ кино Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).Николай Караченцов и Андрей Миронов на съемках фильма Человек с бульвара Капуцинов
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
В кино Караченцов начал сниматься с 1967 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах, среди которых "Старший сын" (1975), "Собака на сене" (1977), "Приключения Электроника" (1979), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкСцена из спектаклея"Тиль" по произведению Шарля де Костера "Легенда о Тиле Уленшпигеле". В роли Тиля - заслуженный артист Николай Караченцов, в роли Неле - заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина.Сцена из спектаклея Тиль
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Сцена из спектаклея"Тиль" по произведению Шарля де Костера "Легенда о Тиле Уленшпигеле". В роли Тиля - заслуженный артист Николай Караченцов, в роли Неле - заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкНародная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком "Сорри".Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком Сорри
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
Народная артистка СССР Инна Чурикова и народный артист РСФСР Николай Караченцов в спектакле театра Ленком "Сорри".
© РИА Новости / А. АгеевПерейти в фотобанкДиктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении.Татьяна Грушина (Судец) и Николай Караченцов ведут Голубой огонек
© РИА Новости / А. Агеев
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Диктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКараченцов — лауреат Государственной премии РФ 2003 года за исполнение главной роли в спектакле Московского театра "Ленком" "Шут Балакирев", лауреат премии министерства внутренних дел РФ, отмечен специальным призом "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот" (2005), премией Владимира Высоцкого "Своя колея" (2006). В 2007 году на Аллее кинозвезд, расположенной напротив киностудии "Мосфильм", появилась именная плита с отпечатком руки Караченцова.Народный артист России Николай Караченцов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Караченцов — лауреат Государственной премии РФ 2003 года за исполнение главной роли в спектакле Московского театра "Ленком" "Шут Балакирев", лауреат премии министерства внутренних дел РФ, отмечен специальным призом "Хрустальная роза" театральной премии "Хрустальная Турандот" (2005), премией Владимира Высоцкого "Своя колея" (2006). В 2007 году на Аллее кинозвезд, расположенной напротив киностудии "Мосфильм", появилась именная плита с отпечатком руки Караченцова.
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