Названы самые высокооплачиваемые телеактрисы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактрис в мире.

Первое место заняла София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале "Американская семейка". Издание оценило ее доход за прошедший год в 42,5 миллиона долларов.

Второе место досталось Кейли Куоко, известной по роли официантки Пенни в сериале "Теория большого взрыва. Ее коллеги по съемочной площадке — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — заняли четыре первых места в аналогичном "мужском" рейтинге Forbes, опубликованным накануне. Доход Куоко составил 24,5 миллиона долларов.

В тройку лидеров также вошла Эллен Помпео, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". Ее состояние Forbes оценил в 23,5 миллиона долларов.

В топ-5 рейтинга замыкают Маришка Харгитей ("Закон и порядок. Специальный корпус") и Джули Боуэн ("Американская семейка"), заработавшие 13 и 12,5 миллиона долларов соответственно.

В этом году десятку самых высокооплачиваемых актрис покинули Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.