МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Певица Светлана Лобода, которая накануне перенесла операцию на почке, обратилась к поклонникам из больницы.

Она опубликовала в Instagram фотографию под капельницей, сопроводив ее извинениями за сорванный концерт.

"Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни!" — написала Лобода.

Певице стало плохо во время репетиции в Москве. Ее экстренно госпитализировали и прооперировали. По словам пиар-менеджера артистки, у нее удалили камень из почки.

Концерты, запланированные на 25, 26, 28 октября, перенесут на более поздние даты. Все билеты будут действительны.



