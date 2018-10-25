Умер советский писатель Анатолий Гладилин

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Известный советский писатель-диссидент Анатолий Гладилин скончался на 84-м году жизни, пишет газета "Культура".

Сообщается, что он умер в Париже, где прожил последние 42 года. Причины смерти не называются.

Во времена СССР Анатолий Гладилин работал заведующим отделом литературы и искусства в газете "Московский комсомолец", а затем редактором на киностудии имени Горького.

В 1956 году он написал повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", которая вызвала широкий резонанс в советском обществе. Гладилин был критиком власти, из-за чего был вынужден в 1976 году вместе с семьей эмигрировать во Францию.

В Париже он написал такие известные произведения, как "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов".