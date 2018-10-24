Путин наградил ряд деятелей культуры зарубежных стран Орденом дружбы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами ряда деятелей культуры зарубежных государств, мэра испанского города Малаги, а также министра революционных ВС Кубы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей Орденом дружбы наград почетный консул РФ в автономном сообществе Балеарские острова, подданный Испании Себастьян Ройч и Монтсеррат, председатель совета директоров благотворительного фонда помощи детям-сиротам "Детям с Любовью", гражданка Ирландии Дебби Диган, гендиректор ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2", гражданин Италии Джорджио Вердучи.

Также Путин наградил медалью Пушкина хореографа Словацкого нацтеатра, гражданина РФ Рафаэла Авникяна, актера сербского нацтеатра, гражданина Сербии Милоша Биковича, зампредседателя общественной организации "Форум Шотландия-Россия", подданного Великобритании Дермида Ганна, председателя банка "Нобл Гроссарт Лимитед", подданного Великобритании Ангуса Гроссарта, мэра города Малаги, подданного Испании Франсиско Де Ла Торре Прадоса, барда, гражданина Чешской Республики Яромира Ногавицу.

Кроме того, президент наградил медалью Пушкина доцента кафедры таджикского языка Российско-Таджикского (Славянского) университета, гражданина Таджикистана Хола Холова и руководителя "Большого хора донских казаков", гражданина Австрии Петра Худякова.

За большой вклад в укрепление мира, дружбы, военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Кубой российский президент наградил орденом Дружбы министра революционных ВС Кубы, гражданина Кубы Леопольдо Синтру Фриаса.