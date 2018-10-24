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Культура

"Союзмультфильм" реставрирует семь картин "Золотой коллекции"

(обновлено: 14:13 24.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТабличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фотоТабличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Семь картин из "Золотой коллекции" "Союзмультфильма" сейчас находятся в реставрации, две из них будут готовы уже в декабре, рассказала журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианна Слащева.

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Мы запустили большую программу реставрации фильмов из "Золотой коллекции". В настоящий момент в реставрации находится семь полнометражных фильмов-сказок… Точно два из них будут готовы к нашим чтениям (онлайн-марафон с Google, который пройдёт 10 декабря — ред.)", — сказала Слащева.

По её словам, в списке картин находятся "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Конёк-Горбунок", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик".

"Мы думаем, что в крайнем случае к марту следующего года (все) эти фильмы будут отреставрированы и оцифрованы", — отметила Слащева.

Она напомнила, что "Союзмультфильм" планирует показывать отреставрированные картины из "Золотой коллекции" на большом экране.

Актеры театра Квартет И Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац (Алексей), Ростислав Хаит (слева направо). Архивное фото.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Мы соберём зрителей и обсудим с ними, считают ли они, что фильмам нужна современная переозвучка, что нужно что-то добавить, может быть, изменить что-то в цветокоррекции. Мы точно сделаем очень современный звук в технологии 5.1: это объёмный современный звук, работающий сразу через шесть звуковых каналов. Но вот вопрос переозвучки будем решать вместе со зрителем", — добавила Слащева.

Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована 10 июня 1936 года. "Конек-Горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. "Снежная королева" Льва Атаманова (1957 год) получила несколько премий международных кинофестивалей.

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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contemplator contemplator
Гугол и разные правообладатели на советские мультики пытаются лапу наложить.
14:41
24.10.2018
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Анатолий Постников
Только не переозвучка. Советские мультфильмы озвучивали великие артисты, чьи голоса и интонации не подлежат замене.
У кого хватит наглости переозвучить, например, Раневскую? Только у полной бездарности, не знающей о том, что такое талант.
Другое дело, что можно выпускать мультфильм, где есть две звуковых дорожки. Тогда каждый зритель выберет озвучку по желанию.
14:30
24.10.2018
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