"Союзмультфильм" реставрирует семь картин "Золотой коллекции"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Семь картин из "Золотой коллекции" "Союзмультфильма" сейчас находятся в реставрации, две из них будут готовы уже в декабре, рассказала журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианна Слащева.
По её словам, в списке картин находятся "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Конёк-Горбунок", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик".
"Мы думаем, что в крайнем случае к марту следующего года (все) эти фильмы будут отреставрированы и оцифрованы", — отметила Слащева.
Она напомнила, что "Союзмультфильм" планирует показывать отреставрированные картины из "Золотой коллекции" на большом экране.
Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована 10 июня 1936 года. "Конек-Горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. "Снежная королева" Льва Атаманова (1957 год) получила несколько премий международных кинофестивалей.