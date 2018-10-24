"Союзмультфильм" реставрирует семь картин "Золотой коллекции"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Семь картин из "Золотой коллекции" "Союзмультфильма" сейчас находятся в реставрации, две из них будут готовы уже в декабре, рассказала журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианна Слащева.

"Мы запустили большую программу реставрации фильмов из "Золотой коллекции". В настоящий момент в реставрации находится семь полнометражных фильмов-сказок… Точно два из них будут готовы к нашим чтениям (онлайн-марафон с Google, который пройдёт 10 декабря — ред.)", — сказала Слащева.

По её словам, в списке картин находятся "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Конёк-Горбунок", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик".

"Мы думаем, что в крайнем случае к марту следующего года (все) эти фильмы будут отреставрированы и оцифрованы", — отметила Слащева.

Она напомнила, что "Союзмультфильм" планирует показывать отреставрированные картины из "Золотой коллекции" на большом экране.

"Мы соберём зрителей и обсудим с ними, считают ли они, что фильмам нужна современная переозвучка, что нужно что-то добавить, может быть, изменить что-то в цветокоррекции. Мы точно сделаем очень современный звук в технологии 5.1: это объёмный современный звук, работающий сразу через шесть звуковых каналов. Но вот вопрос переозвучки будем решать вместе со зрителем", — добавила Слащева.

Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована 10 июня 1936 года. "Конек-Горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. "Снежная королева" Льва Атаманова (1957 год) получила несколько премий международных кинофестивалей.