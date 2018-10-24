Умер пародист Юрий Григорьев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Известный пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев умер на 82-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил юморист Сергей Дроботенко.

"Сегодня не стало Юры Григорьева…Спасибо за первый морской круиз, мир я увидел первый раз благодаря Вам. И вообще спасибо, что подарили людям радость и счастье", — написал артист.

Одним из самых популярных является его эстрадный номер "Радиоприемник", с которым он появился на эстраде в 60-х годах — артист изображал все звуки, несущиеся из приемника. Григорьев — автор сольных программ "Профессия — звукоимитатор" и "От веселого до смешного". С 1996 года он работал режиссером и ведущим программы "Ах, анекдот, анекдот".