В Москве назовут победителя литературной премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Литературную премию "Ясная Поляна" вручат на торжественной церемонии в Большом театре в среду, на победу претендуют три современных российских автора, сообщает пресс-служба награды.

Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Она вручается ежегодно в трех номинациях.

"В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги", — сказал председатель жюри награды Владимир Толстой на объявлении короткого списка.

На победу в номинации "Современная русская проза" претендуют роман Марии Степановой "Памяти памяти", "Прыжок в длину" Ольги Славниковой и "Праздник лишних орлов" Александра Бушковского. Торжественная церемония состоится в среду в Большом театре.

Кроме того, ежегодно премия "Ясная Поляна" вручается зарубежному автору. В этом году им стал израильский писатель Амоз Оз.

Он является лауреатом многочисленных премий, его книги переведены на 50 языков. Роман "Мой Михаэль", написанный в 1968 году, включен Международной ассоциацией издателей в список 100 лучших романов XX века. Награду ему вручат за книгу "Иуда", вышедшую в России в переводе Виктора Радуцкого.

Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2018 году составил 6,2 миллиона рублей. Лауреат премии в номинации "Современная русская проза" получит три миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион рублей. Также денежную награду получат Амос Оз и переводчик его романа Виктор Радуцкий.