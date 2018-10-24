В Москве назовут победителя литературной премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Литературную премию "Ясная Поляна" вручат на торжественной церемонии в Большом театре в среду, на победу претендуют три современных российских автора, сообщает пресс-служба награды.
Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Она вручается ежегодно в трех номинациях.
"В этом году жюри приняло впервые решение: короткий список будет очень коротким. В нем всего три книги", — сказал председатель жюри награды Владимир Толстой на объявлении короткого списка.
Кроме того, ежегодно премия "Ясная Поляна" вручается зарубежному автору. В этом году им стал израильский писатель Амоз Оз.
Призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2018 году составил 6,2 миллиона рублей. Лауреат премии в номинации "Современная русская проза" получит три миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой миллион рублей. Также денежную награду получат Амос Оз и переводчик его романа Виктор Радуцкий.