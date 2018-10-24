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Культура

"Слеза комсомолки" и "Дух Женевы". Литературные рецепты Венедикта Ерофеева

(обновлено: 08:20 24.10.2018)
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Анна Кочарова
© Фото : Издательство "Невская книга"Обложка книги Венедикта Ерофеева Москва-Петушки. Поэма. Санкт-Петербург. Издательство Невская книга, 2000 год. Художник - Сергей СеменовОбложка книги Венедикта Ерофеева Москва-Петушки. Поэма. Санкт-Петербург. Издательство Невская книга, 2000 год. Художник - Сергей Семенов
© Фото : Издательство "Невская книга"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анна Кочарова. Писателю Венедикту Ерофееву 24 октября исполнилось бы 80 лет. Он скончался в возрасте 51 года и за свою недолгую жизнь создал всего шесть произведений. А в историю русской литературы вошел прежде всего благодаря псевдобиографической поэме в прозе о путешествии Венички из Москвы на станцию Петушки.

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"Безразличный ко всем ступеням общественной лестницы" — так характеризует Ерофеева поэт и филолог Ольга Седакова. Ее воспоминания опубликованы в книге "Венедикт Ерофеев: посторонний", изданной в "Эксмо" к юбилею писателя.

"Когда мы познакомились (в это время он писал "Петушки"), он был совершенно нищий, бездомный, жил у знакомых, кочевал, терял документы, без которых у нас человек не выживет", — вспоминает Седакова. Авторы книги приводят и свидетельство его друга Владимира Муравьева: "У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушал ее".

"Стихия пьянства в "Москве — Петушках" поистине вездесуща, — говорится в книге. — Спиртное в ерофеевской поэме становится "принципом композиционной организации", тем "стержнем, на который нанизан сюжет"; а это значит, что биографические вехи Венички отмериваются граммами и градусами".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПисатель Венедикт Ерофеев
© РИА Новости
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Писатель Венедикт Ерофеев

Текст поэмы изобилует разными "рецептами коктейлей", которые герой замешивает из самых странных и неожиданных ингредиентов.

РИА Новости попросило разобрать с научной точки зрения эти рецепты доктора химических наук Сергея Вацадзе, профессора кафедры органической химии химического факультета МГУ.

Начнем с того, что эти "коктейли" я бы никогда сам не решился и никому категорически не посоветовал бы!

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© Фото : предоставлено пресс-службой Еврейского музея и Центра толерантности/Саша Генцис
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Денатурат (технический спирт) — 100 граммов.
Бархатное пиво — 200 граммов.
Политура очищенная — 100 граммов.

Денатурат — технический спирт для технических нужд, который, естественно, совершенно не предполагался для употребления внутрь. Для того чтобы максимально оградить эту жидкость от некорректного использования, в нее добавляли краситель, дающий характерный цвет и как бы предупреждающий об опасности.

В нем также содержатся добавки, как бы отпугивающие потенциальных потребителей, такие как пиридин (мало кто согласился бы с тем, что он приятно пахнет), ацетон (есть любители его понюхать), уксусная кислота (в определенных условиях ею можно летально отравиться, поэтому в магазинах для кулинарных целей продают довольно разбавленный уксус, крепкую, в смысле концентрированную, кислоту называют эссенцией, стопроцентную — ледяной, так как ее вымораживают в холодильнике).

В денатурате содержится метиловый, он же древесный спирт, он же метанол. Это высокотоксичный яд, небольшого количества которого достаточно, чтобы вызвать слепоту и даже смерть. Кстати, при нелетальных дозах противоядием может служить этанол, или винный спирт, или просто спирт, он же метилкарбинол, он же гидроксиэтан.

© Фото : Издательство СП "Интербук"Обложка книги Венедикта Ерофеева "Москва &mdash; Петушки", издательство "СП "Интербук", 1990 год. Художник В.В. Гусейнов
© Фото : Издательство СП "Интербук"
Обложка книги Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки", издательство "СП "Интербук", 1990 год. Художник В.В. Гусейнов

Бархатное пиво — оно же темное. Здесь автор, по-видимому, иронизирует над известными проблемами советского человека "достать" что-либо дефицитное. В данном случае речь идет о сравнительно редких экспонатах советских магазинов и пивных.

Политура — это спиртовой раствор природной смолы. Употребляется там, где необходимо нанести на деревянную поверхность прозрачное покрытие, защищающее ее от действия влаги воздуха, кислорода воздуха, других химических веществ.

Мне довелось в 1987 году покрывать канифолью, растворенной в скипидаре, верхний, самый большой деревянный крест Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии. Вероятно, для тех же целей можно было бы применять и политуру.

С большим трудом представляю себе запах этого "коктейля". Наверное, чтобы его реально принять внутрь, нужно либо иметь большой опыт, либо отличаться полным отсутствием обоняния и рецепторов полости рта и пищевода.

© Фото : Издательство "Вагриус", Х.Г.С.Обложка книги Венедикта Ерофеева "Москва &mdash; Петушки". Поэма. Москва, издательство "Вагриус", Х.Г.С., 1999 год
© Фото : Издательство "Вагриус", Х.Г.С.
Обложка книги Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки". Поэма. Москва, издательство "Вагриус", Х.Г.С., 1999 год

"Дух Женевы"
Лев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне
© РИА Новости
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Духи "Белая сирень" — 50 граммов.
Средство от потливости ног — 50 граммов.
Пиво "Жигулевское" — 200 граммов.
Лак спиртовой — 150 граммов.

Явный гротеск — ну как можно употреблять внутрь средство от потливости ног или лак спиртовой. Любая алкогольсодержащая жидкость (или паста, или гель) для корректного приема внутрь должна быть тщательно очищена от всех примесей — и пахучих, и токсичных. В начале 1990-х был способ очистки так называемого абсолютного спирта, то есть спирта, не содержащего воды. Напомню, что концентрация обычного спирта, который иногда называют медицинским, в зависимости от приготовления или места получения, 95,6 процента. Остальное, естественно, вода.

Для абсолютирования, то есть обезвоживания спирта, его нагревали с бензолом со стойким неприятным запахом (отсюда пошло название огромного класса, вернее, многих классов органических соединений, — ароматический). Смесь сначала нагревали с парафином (желательно очищенным), затем добавляли водный раствор хлорида натрия или кальция, фильтровали, и фильтрат перегоняли с очень высоким дефлегматором (два метра).

© РИА Новости/Аврора . Е.Косова, А.Маркин, С.Безносов, А.КасаткинРабота над новым томом "Записных книжек" Венедикта Ерофеева
© РИА Новости/Аврора . Е.Косова, А.Маркин, С.Безносов, А.Касаткин
Работа над новым томом "Записных книжек" Венедикта Ерофеева

Далее у Ерофеева есть замечательный фрагмент, в котором он сравнивает воздействие двух спиртосодежащих парфюмов — "Серебристый ландыш" (духи) и "Сирень" (одеколон). Стоит ли упоминать, что любой лак ядовит.

"Слеза комсомолки"
Мозаика на здании города Иваново
© Фото : предоставлено фотографом Андреем Сафоновым
Советский стрит-арт. Фотограф из Иваново ищет мозаики брежневских времен

"Лаванда" — 15 граммов.
"Вербена" — 15 граммов.
"Лесная вода" — 30 граммов.
Лак для ногтей — 2 грамма.
Зубной эликсир — 150 граммов.
Лимонад — 150 граммов.

Как пишет автор: "Даже сам рецепт "Слезы" благовонен". Действительно, в ее состав входят лосьон для лица "Лаванда", одеколон "Вербена", еще один лосьон "Лесная вода". Не очень понятна роль токсичного лака для ногтей, а вот зубной эликсир многие из нас используют и по сей день (конечно, других фирм и с другими названиями) для полоскания полости рта. Правда, современные импортные средства не содержат спирта.

И конечно, вот эта замечательная цитата: "Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, — теряет разом и то и другое. А в случае со "Слезой комсомолки" просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? и куда девалась вся твердая память?"

Надеюсь, память об удивительном писателе со сложной судьбой будет с нами долго, и для ее сохранения нам не придется пить придуманные и столь красочно и ярко описанные им "коктейли".

 

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