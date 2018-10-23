Путин поздравил балерину Ульяну Лопаткину с юбилеем

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Ульяну Лопаткину с юбилеем, назвав ее яркой и блистательной звездой современной хореографии, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уважаемая Ульяна Вячеславовна! Примите поздравления с Днём рождения. Вас по праву называют одной из ярких, блистательных звёзд современного хореографического искусства", — написал Путин.

Он отметил, что благодаря самобытному таланту и мастерству артистка покорила самые престижные сцены планеты, а также приумножила славу легендарного Мариинского театра и русского балета. В завершение Путин пожелал балерине здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ульяне Лопаткиной во вторник исполняется 45 лет. Получив образование в Академии русского балета имени Вагановой, Лопаткина с 1991 года была принята в труппу Мариинского театра. Много лет она была примой-балериной театра и выступала на ведущих площадках мира. В июне 2017 года она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры в связи с усугублением профессиональных травм.