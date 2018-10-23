Новая реальность Дагестана

В дагестанском селе Хрюг открылся инновационный центр, где дети из окрестных сел смотрят на звезды в телескоп, запускают дроны и программируют роботов. Корреспондент РИА Новости отправилась в Ахтынский район, чтобы увидеть, как современные технологии изменили жизнь села.
Два часа от Махачкалы до Дербента, потом еще два — по горным дорогам. Слева — граница с Азербайджаном. Справа — типичные горные селения с домами из природного камня бежевого цвета, здесь преимущественно строят из него. Долгий путь стоит проделать для того, чтобы увидеть центр просвещения Luminary, открывшийся в мае этого года.
Село Хрюг Ахтынского района такое же, как многие другие в этих местах. Жилые дворы огорожены высокими каменными заборами, так что фасады не рассмотреть. Да и особой архитектуры здесь не заметишь: люди строят так, чтобы было удобно. Рядом с жилыми домами видны остатки некогда брошенных строений.
Как и во многих селах, главная проблема Хрюга в том, что отсюда уезжают в поисках работы.
Однако есть здесь и свои достопримечательности. Над селом возвышается старинный минарет. Если подойти ближе, видно, что башню рассекает длинная вертикальная трещина. Местные рассказывают, что это из-за землетрясений 1960-х годов. Трещину пока не залатали, хотя сама мечеть явно недавно отреставрирована.
Неподалеку, в здании бывшей мечети разместился краеведческий музей. В советские времена здесь был магазин, теперь организовали экспозицию, экспонаты для которой принесли жители села. Еще в Хрюге есть Дом культуры, памятник поэту Тагиру Хурюгскому, который отсюда родом, большое футбольное поле.
Все это, как и центр Luminary, — инициативы фонда «Просвещение» имени заслуженного учителя Республики Дагестан Махмуда Абдулжелиловича Абдулкеримова.
«У нас работала архитектор Тамара Мурадова, ее идея состояла в том, чтобы показать архитектурное настоящее, будущее и прошлое, путешествовать по трем измерениям, — рассказывает руководитель проекта «Центр просвещения Luminary» Камил Магомедов. — На участке было одно строение, предыдущий хозяин строил для себя жилой дом. При всех огромных размерах и дорогой отделке «удобства» были во дворе.
Мы переставили окна, сделали их цельными, без внутренней раскладки, чтобы света в помещении было больше. У нас нет позолоты и декора, как в жилых домах, — дети видят совершенно другой дизайн. Часто удивляются, что можно и так, говорят, видели подобное в фильмах».
Рядом — современный лекторий с полностью остекленными стенами. Здесь есть видеопроектор, кафедра для выступлений, а также стоит макет второго центра, который планируется построить тоже в Дагестане.
И тут же — так называемся сакля, старинный гостевой дом, возведенный с соблюдением всех технологий. Еще одно строение — судя по всему, особая гордость Камила — обсерватория.
«В школе есть учитель астрономии, который всю жизнь преподавал этот предмет, но никогда не смотрел на звезды. Сейчас ему уже под семьдесят, и только у нас он впервые смог увидеть звезды — то, о чем он всю жизнь рассказывал детям», — говорит Камил.
В лектории мы беседуем с координатором центра Магомедом Сулеймановым. В прошлом году он окончил в Хрюге школу, сейчас учится на программиста на заочном отделении и не собирается уезжать из родного села.
«Конечно, мне хочется жить здесь. Тут семья, родственники. К тому же взгляните на этот пейзаж — и вам все станет ясно. — Магомед кивает головой в сторону гор, из лектория открывается прекрасный вид. — В центре очень правильно подобран дизайн, местные воспринимают это как новшество, но людям нравится. Мне больше всего нравится наша лаборатория добрых дел, просто прелесть, красота! У нас там проходят разные беседы. Например, недавно говорили о глобальных факторах: что вредно для природы и для людей, что хорошо, что наносит вред. Обсуждали, что такое теракт или наркотики. Думали, что нужно делать, а что нельзя».
К середине дня в центре собирается несколько групп детей. Октябрь — месяц дизайна, значит, все специальные события и занятия посвящены этой теме. Есть постоянные занятия: английский, который пользуется особым спросом, и робототехника, куда записаться удалось не всем желающим. Все бесплатно.
Конечно, тут нет школьных парт и оценок, никого не вызывают к доске и вообще ничего не заставляют делать. Зато есть система премиальных баллов, благодаря которой дети проходят разные уровни.
Магомед и еще несколько координаторов помогают организационно, стараясь создать особые, дружеские отношения с учениками. Раиса Демирова в первой половине дня работает в школе, преподает биологию и химию. Во второй половине она — координатор в центре.
«Недавно мне сделали замечание, что дети ведут себя со мной как с педагогом, и это неправильно. Они должны обращаться по имени, а не «учительница», — рассказывает Раиса. — Среди ребят есть и мои родственники, поэтому я объясняю им, что дома я для них тетя, в центре — просто Раиса, а в школе — Раиса Наврузовна. Получается, я в трех ролях».
Команда преподавателей из Москвы и Санкт-Петербурга работает в основном удаленно. Лекторы приезжают в Хрюг на знакомство с детьми, а потом ведут занятия по скайпу. Учат делать презентации, собирать и обрабатывать информацию, размышлять и дискутировать.
Все эти навыки, считает Камил, позволят ребятам в будущем добиться успехов, найти работу по душе и, возможно, организовать все так, чтобы жить по-прежнему здесь, в Хрюге, а работать дистанционно.
Десятилетняя Фаина считает, что ей особенно повезло: она живет прямо напротив центра, так что дорога занимает несколько минут. Посещает все занятия, на которые успевает, и в Luminary, и в школе на хорошем счету. С энтузиазмом рассказывает о занятиях по дизайну, с гордостью демонстрирует помпоны, которые сделала сама и украсила ими школьный рюкзак.
Ее мама Лаият говорит, что нагрузка у дочери большая, но она довольна тем, что девочка так увлечена. «Я даже и не знаю, как она там успевает. Я не спрашиваю — она и не говорит, — признается женщина. — Она иногда думает, что я даже и не понимаю, о чем они там разговаривают. И я хорошо училась в школе, и муж. У нас в семье тоже разные темы обсуждаем: и про космос, и про то, что в школе проходят».
Зачастую сельским детям после школы приходится не только делать уроки, но и выполнять работу по дому. Несмотря на занятость, родители отпускают их в Luminary, судя по всему, спокойно. На занятия приезжают ребята и из соседних сел.
«Я хожу на английский, успел записаться на робототехнику, — рассказывает одиннадцатилетний Марух. — Здесь есть компьютеры, есть с кем пообщаться. В школе все строго, а здесь весело. Нас четверо, мы приезжаем из села Калук, это порядка девяти километров. Родители привозят или скидываются на такси — 400 рублей».
Вместе с ним ездит его одноклассница Дамира. Помимо центра, она посещает занятия в медресе, где изучает арабский. В Luminary успела записаться только на английский. «В школе это очень помогло. Учителя успехи наши не отметили, но я сама поняла, что теперь проще понять и перевести текст», — признается девочка.
Одна из главных проблем села — перебои с электричеством, которые происходят почти каждый день. В центре стоят солнечные батареи, решающие вопрос электроснабжения: по словам Камила Магомедова, система переключается быстро, и перепад никак не сказывается на занятиях.
В перспективе Камил хочет, чтобы заработанные баллы дети могли обменивать на такие же панели для своих домов.
Пройдя несколько уровней, ребенок решит проблему с электричеством и у себя дома. В ближайших планах — превратить Хрюг в образцовую деревню с точки зрения экологии. Дети эти идеи воспринимают хорошо, они готовы поддержать любые интересные проекты.
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