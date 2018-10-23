Новая реальность Дагестана

Десятилетняя Фаина считает, что ей особенно повезло: она живет прямо напротив центра, так что дорога занимает несколько минут. Посещает все занятия, на которые успевает, и в Luminary, и в школе на хорошем счету. С энтузиазмом рассказывает о занятиях по дизайну, с гордостью демонстрирует помпоны, которые сделала сама и украсила ими школьный рюкзак.

Ее мама Лаият говорит, что нагрузка у дочери большая, но она довольна тем, что девочка так увлечена. «Я даже и не знаю, как она там успевает. Я не спрашиваю — она и не говорит, — признается женщина. — Она иногда думает, что я даже и не понимаю, о чем они там разговаривают. И я хорошо училась в школе, и муж. У нас в семье тоже разные темы обсуждаем: и про космос, и про то, что в школе проходят».