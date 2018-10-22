Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два ранее не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года, сообщил распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис агентству Ассошиэйтед Пресс.
Всего в 1956 году Хемингуэй написал пять рассказов, посвященных своему опыту участия во Второй мировой войне в качестве корреспондента. Считается, что он попросил издателя Чарльза Скрибнера опубликовать эти тексты после своей смерти, ввиду их "довольно шокирующего" содержания, рассказывающего о "нерегулярных войсках и людях, убивающих других людей".
Один из этих рассказов Black Ass at the Crossroads ("Черный осел на перекрестке") был опубликован несколько лет назад, когда будет издан другой рассказ — The Bubble Reputation ("Дутая репутация"), остается неизвестным.
Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость он был удостоен Бронзовой звезды.