Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два ранее не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя будут опубликованы летом 2019 года, сообщил распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис агентству Ассошиэйтед Пресс.

По словам Катакиса, написанные в середине 1950-х годов рассказы The Monument ("Монумент") и Indian Country and the White Army ("Страна индейцев и армия белых") дополнят книгу с очередным переизданием романа "По ком звонит колокол". Также в состав издания войдет рассказ A Room on the Garden Side ("Комната с видом на сад"), который впервые был опубликован в журнале Strand Magazine только в августе.

Всего в 1956 году Хемингуэй написал пять рассказов, посвященных своему опыту участия во Второй мировой войне в качестве корреспондента. Считается, что он попросил издателя Чарльза Скрибнера опубликовать эти тексты после своей смерти, ввиду их "довольно шокирующего" содержания, рассказывающего о "нерегулярных войсках и людях, убивающих других людей".

Один из этих рассказов Black Ass at the Crossroads ("Черный осел на перекрестке") был опубликован несколько лет назад, когда будет издан другой рассказ — The Bubble Reputation ("Дутая репутация"), остается неизвестным.

Эрнест Миллер Хемингуэй — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Громкую славу Хемингуэю принесли романы и многочисленные рассказы и его полная приключений и неожиданностей жизнь. Многие произведения писателя, например "По ком звонит колокол", "Прощай оружие!", "Старик и море", переведены на множество языков и признаны шедеврами мировой литературы.

Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывая высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость он был удостоен Бронзовой звезды.