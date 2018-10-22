В Петербурге осенний фестиваль света посвятят космосу и будущему

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Третий осенний фестиваль света в Санкт-Петербурге, который пройдет с 3 по 5 ноября, посвятят космосу и цифровым технологиям, сообщает городской комитет по развитию туризма.

В этом году местами мультимедийных шоу выбраны спортивно-концертный комплекс "Петербургский" и Московский парк Победы.

"Основной темой фестиваля света в 2018 году станут космос, цифровые технологии и будущее. Особое внимание будет уделено площадке проведения мероприятия – СКК "Петербургский", построенному специально к Олимпийским играм 1980 года – символу спортивных побед страны", — говорится в сообщении.

Гостей и жителей города у СКК "Петербургский" ожидают мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу. На территории Московского парка Победы будут расположены световые инсталляции, интерактивные площадки, а также мобильный планетарий.

Первый весенний фестиваль света в Петербурге состоялся в апреле 2016 года на площади Островского. На фасаде Александринского театра, который отмечал свое 260-летие, прошел грандиозный мультимедийный спектакль. Первый осенний фестиваль света в Петербурге прошел в ноябре 2016 года в ансамблях Исаакиевской и Сенатской площадей. Здесь сценами для мультимедийных спектаклей стали: Исаакиевский собор, Мариинский дворец, памятник Николаю I, памятник Петру I ("Медный всадник"), а также здание Сената и Синода.