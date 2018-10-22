Представители Газманова не видят поводов для суда с композитором из Омска

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Олега Газманова считает, что никаких сходств между его песней "Бессмертный полк" и одноименной композицией Александра Шаханина из Омска нет, представители Газманова не видят повода для обращения в суд.

Ранее автор песен из Омска Александр Шаханин рассказал РИА Новости, что предварительная экспертиза выявила заимствования из его песни в композиции Газманова "Бессмертный полк".

"Мы с большим уважением относимся ко всем музыкантам, композиторам, авторам. Мы посмотрели данную композицию и не нашли никаких сходств между двумя песнями. Мы считаем, что поводов идти в суд нет. Но если Александр с нами не согласен, то у него есть возможность это доказать в суде", — сказал РИА Новости пресс-секретарь Егор Новохатский.

По его словам, лично давать комментарии Газманов сейчас не может, поскольку готовится к масштабному туру, посвященному 50-летию творческой жизни.

"Если Александр (Шаханин) автор и композитор, то он наверняка владеет музыкальной грамотой. Он может выписать нотами две эти песни и лично убедиться в том, что они не схожи", — добавил собеседник агентства.

Как рассказал Шаханин, он написал песню "Бессмертный полк" на стихи своего отца в 2017 году и снял клип, который тогда же был размещен на его канале в YouTube. Премьера одноименной песни Газманова состоялась в апреле 2018 года. На канале певца в YouTube народный артист РФ сообщает, что является автором музыки и слов и "написал эту песню под впечатлением от могучего народного движения "Бессмертный полк".