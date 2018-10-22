Певицу Аниту Цой прооперировали в столичной клинке

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Певице Аните Цой в понедельник сделали операцию на желчном пузыре в московской клинике, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее в воскресенье певица сообщила в Instagram, что она попала в больницу в Краснодарском крае, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Концертный директор Дмитрий Бушуев рассказал РИА Новости, что Цой вылетает из Краснодара в Москву в сопровождении бригады врачей. Ей нужна операция в связи с обострением желчнокаменной болезни.

"Аниту прооперировали в столичной клинике, удалили желчный пузырь", — сообщили в пресс-службе

По ее данным, две недели назад певица перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря. Несмотря на настоятельные рекомендации врачей сохранять покой, певица решила не отменять юбилейный тур "10I20" и спустя сутки дала концерт в Ташкенте. Находясь под наблюдением врачей, Цой продолжила выступления в Алматы, Астане, Екатеринбурге и Тюмени.