Любшин получит приз на церемонии премии "Хрустальная Турандот"

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Специальная награда "За честь и достоинство" будет вручена народному артисту России Станиславу Любшину на церемонии премии "Хрустальная Турандот", сообщили в пресс-службе премии.

ХХYII церемония вручения Первой московской театральной премии "Хрустальная Турандот", которая традиционно открывает новый театральный сезон, состоится в Вахтанговском театре 22 октября. Эта награда вручается лучшим спектаклям и их создателям за прошлый театральный сезон.

Премии вручаются в номинациях: "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская и женская роли", "Лучший спектакль", "Лучшая сценография". Лауреатов назовут только на самом вечере. Но сейчас уже известно, что специальный приз "За честь и достоинство" будет вручен актеру Художественного театра имени Чехова, народному артисту России Станиславу Любшину, который в этом году отметил свое 85-летие.

Каждая церемония "Хрустальной Турандот" — это особенный музыкальный спектакль, созданный по оригинальному сценарию и исполняемый только единожды. В этом году главной темой вечера станет прошедший в России чемпионат мира по футболу. Ведь театр – это тоже команда, где успех зависит от работы каждого, отмечается в сообщении.

Ведущими церемонии в этом году станут актриса театра "Сатирикон" Мария Дровосекова и Алексей Кортнев. В числе гостей – Марк Захаров, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Вера Васильева, Вера Алентова, Александра Захарова и другие режиссеры и актеры столичных театров.