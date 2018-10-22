Певицу Аниту Цой срочно госпитализировали

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. В настоящее время пост недоступен, однако телеканал РЕН ТВ опубликовал видеобращение певицы, в котором она рассказывает о своей госпитализации.

"К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована", — написала Цой.

Артистка, по сведениям Пятого канала, пожаловалась на острую боль в области поясницы. Медики считают, что, возможно, это результат воспалительного процесса в организме.

В ближайшее время певицу доставят в Москву. По словам врачей, Цой может понадобиться хирургическое вмешательство.

Обострилась желчекаменная болезнь

Певица Анита Цой, сообщившая ранее о своей госпитализации в больницу Краснодарского края, вылетает в Москву в сопровождении бригады врачей, рассказал РИА Новости концертный директор певицы Дмитрий Бушуев.

"Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей", — рассказал Бушуев.

По его словам у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.

"Операция не то, чтобы срочная, но ее надо делать. Она не совсем плановая", — сказал Бушуев РЕН ТВ.

"Концерты, которые пришлось отменить, перенесены, но даты пока неизвестны", — добавил концертный представитель певицы.

Анита Цой

Анита Цой — российская певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем "Анита" начала в 1996 году. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей. Владеет многими музыкальными инструментами. На данный момент на счету у певицы семь альбомов, более двадцати синглов, 10 гастрольных шоу-концертов.

Будучи обладательницей многочисленных музыкальных наград, в том числе восьми статуэток премии "Золотой граммофон", двух статуэток премии "Овация", звания "Заслуженной артистки России" и звания "Самая стильная певица", она регулярно появляется в качестве телеведущей на популярных каналах, принимала участие в многочисленных телевизионных программах, таких как: шоу "Цирк со звездами" на Первом канале, "Ледниковый период. Кубок профессионалов", "Один в один!". Вела шоу "Свадебный размер" на телеканале "Домашний".