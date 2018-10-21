Певица Глюкоза перенесла операцию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, перенесла операцию. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Ионова рассказала, что госпитализация понадобилась из-за боли в пальце на ноге.

"Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала", — написала певица.

Она посоветовала подписчикам беречь свое здоровье и не воспринимать его "как данность".

Глюкоза — российская поп-певица и актриса. Ее дебютный альбом "Глюк'oZa Nostra" вышел в 2003 году.