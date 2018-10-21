Аниту Цой экстренно госпитализировали

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в Instagram.

"К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована", — обратилась Цой к поклонникам с борта вертолета.

По словам певицы, сейчас ее экстренно перевозят из станицы Старощербиновская.

Как сообщает "Пятый канал", артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы. Врачи полагают, что это может быть результатом воспалительного процесса в организме.

В ближайшее время певицу доставят в Москву. По словам медиков, Цой может понадобиться хирургическое вмешательство.