Японская публика оценила спектакль Безрукова на Азиатском фестивале 8К

Афиши спектакля Безрукова Сон разум в рамках Азиатского фестиваля спектаклей, снятых в разрешении 8К, проходящего на острове Сикоку в городе Тоон. 21 октября 2018

Афиши спектакля Безрукова Сон разум в рамках Азиатского фестиваля спектаклей, снятых в разрешении 8К, проходящего на острове Сикоку в городе Тоон. 21 октября 2018

ТООН (Япония), 21окт — РИА Новости, Ксения Нака. Зрители Азиатского фестиваля спектаклей, записанных в разрешении 8К, который проходил в японской префектуре Эхимэ на острове Сикоку 20-21 октября, познакомились со спектаклем Московского губернского театра Сергея Безрукова "Сон разума".

"Великолепное исполнение! Благодаря этому показу в разрешении 8К мне захотелось поехать в Россию, чтобы посмотреть спектакль. Потому что до сих пор шанса увидеть такой спектакль не было", — сказала корреспонденту РИА Новости зрительница, пришедшая на фестиваль с целью посмотреть все три спектакля, стоявших в программе на воскресенье.

"В прошлом году я был в России, видел балет. Хорошо бы когда-нибудь увидеть в 8К ваши знаменитые балеты. А еще в Японии все знают, что в России красивые женщины. Мне жаль, что в этом спектакле не появляются женщины", — посетовал японец средних лет, с костюме и сандалиях на босу ногу.

"Очень красивое изображение. Если получится, хотел бы когда-нибудь поехать в Россию и посмотреть", — заметил студент одного из местных университетов.

"В этом спектакле есть что-то, что трогает до самого сердца, — раздумывая над каждым словом, сказал японец, посмотревший спектакль вместе с женой. — Но если наложить его на свою собственную жизнь, то я чувствую разницу между ним и моим пониманием жизни. Наверное, это религиозное чувство – оно разное у христиан и у нас, буддистов. И есть отличие в трактовках понимания того, что такое разум".

© РИА Новости / Ксения Нака Афиши спектакля Безрукова "Сон разум" в рамках Азиатского фестиваля спектаклей, снятых в разрешении 8К, проходящего на острове Сикоку в городе Тоон. 21 октября 2018 © РИА Новости / Ксения Нака Афиши спектакля Безрукова "Сон разум" в рамках Азиатского фестиваля спектаклей, снятых в разрешении 8К, проходящего на острове Сикоку в городе Тоон. 21 октября 2018

Спектакль Сергея Безрукова "Сон разума" по мотивам повести Николая Гоголя "Записки сумасшедшего", записанный в разрешении 8К, впервые был показан в Токио в начале марта этого года и встретил восторженные отклики публики. Это был пилотный проект, в котором участвовали еще два японских спектакля. Таким образом, "Сон разума" стал первым иностранным драматическим произведением, записанным и показанным зрителю с помощью этой передовой технологии.

Технология на службе искусства

Азиатский фестиваль спектаклей, записанных в разрешении 8К, проходит в Японии впервые. Согласно планам организаторов, к 2020 году он должен перерасти в Мировой фестиваль таких спектаклей. Отправной точкой идеи использовать высокое разрешение 8К для съемок и показа спектаклей стало стремление продемонстрировать лучшее из сокровищницы мирового театрального искусства, чтобы познакомить зрителей японской глубинки со спектаклями разных стран.

В рамках фестиваля было показано шесть спектаклей из Японии, Южной Кореи, России и Тайваня. Причем два из них имеют отношение к России.

"Как видите, России очень много на нашем фестивале", — с улыбкой сказал корреспонденту РИА Новости организатор проекта, генеральный директор японского театра "Боттян" Ёити Оти.

Также было продемонстрировано неожиданное решение южнокорейских постановщиков – мюзикл "Братья Карамазовы" Федора Достоевского. Несмотря на казалось бы легкий жанр, создателям удалось передать в ариях и диалогах духовные поиски героев и философскую картину мира великого русского писателя.

© РИА Новости / Ксения Нака Остров Сикоку в Японии, где проходит Азиатский фестиваль спектаклей, снятых в разрешении 8К © РИА Новости / Ксения Нака Остров Сикоку в Японии, где проходит Азиатский фестиваль спектаклей, снятых в разрешении 8К

Запись, а затем демонстрация в разрешении 8К (разрешение 33,2 мегапикселя, которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой четкости в 4 раза) дает возможность снимать спектакли "одним кадром", не прибегая к монтажу. Благодаря высокому разрешению съемки зритель видит всю сцену целиком и сам может фокусировать внимание на актере или декорациях. В современном разрешении 2К это невозможно, так как периферия кадра оказывается немного размытой. И звук записывается вживую, прямо со сцены. Через какое-то время возникает эффект присутствия в зале. Спектакли в такой записи можно смотреть с театральным биноклем — изображение остается четким даже при большом увеличении.