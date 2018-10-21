В США умер режиссер "Клана Сопрано"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский режиссер Денни Лейнер умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его коллега Росс Путман на Facebook.

По его словам, Лейнер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком легких.

"Денни был саркастичным, острым и сообразительным, с любовью к культуре и комедии всех видов", — отметил Путман.

Денни Лейнер начал режиссерскую карьеру в 1996 году. Он получил известность благодаря работе над такими фильмами и сериалами, как "Клан Сопрано", "Офис", "Как добиться успеха в Америке", "Великий, новый, чудесный".