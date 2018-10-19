Солиста группы "Нэнси" похоронят в Киеве 20 октября

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко будет похоронен в Киеве 20 октября, сообщил РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.

Солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко скончался в Киеве в возрасте 31 года 18 октября.

"Сергея похоронят в Киеве в субботу", — сказал Горбашов.

По словам музыканта, Сергей умер в реанимации, причины смерти ему не известны.

Российская и украинская группа "Нэнси" была основана Анатолием Бондаренко в 1992 году в Константиновке в Донецкой области. Первый альбом группы назывался "Дым сигарет с ментолом", одноименная песня стала самой популярной композицией группы. Всего коллектив записал более 20 альбомов. Сергей Бондаренко, сын основателя коллектива, вошел в состав группы в начале 2000-х.