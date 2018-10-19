МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Фонда кино Антон Малышев покидает свой пост после пяти с половиной лет работы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Малышев подтвердил эту информацию, опубликовав обращение к коллегам на странице в Facebook, в котором также подвел итоги своей работы.

"За эти пять с половиной лет сделано много хорошего. Налажена работа системы электронного учёта кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30 процентов, в малых городах открыты сотни кинозалов, расширяется сеть региональных кинокомиссий, в ряде территорий запущен механизм рибейтов, серьезно вырос наш киноэкспорт", — написал Малышев.

По его словам, также удалось изменить отношение зрителя к русскому кино. Он поблагодарил попечителей, партнеров, экспертов и команду Фонда кино за доверие и поддержку.

Причины своей отставки он не уточнил.

Также пока неизвестно, кто займет его пост.

В сентябре МВД сообщило, что из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Сумма похищенного не раскрывалась.

Фонд кино создали в 1995 году для поддержки отечественного кинематографа. Организация занимается финансированием съемок российских фильмов, повышением их конкурентоспособности и их продвижением. Кроме того, Фонд отвечает за распределение трех миллиардов рублей бюджетных денег, которые выделяет Минкультуры.

Антон Малышев стал исполнительным директором Фонда кино в 2013 году вместо Сергея Толстикова. До этого момента он был помощником полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.