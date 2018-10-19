Мединский прокомментировал съемку комедии о блокадном Ленинграде

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал абстрактным вопрос о допустимости съемок комедии о блокадном Ленинграде, отметив, что решение о выдаче прокатного удостоверения фильму "Праздник" будет принято в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что режиссер Алексей Красовский, известный по фильму "Коллектор", снимает черную комедию "Праздник", рассказывающую про события в блокадном Ленинграде. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский назвал идею съемки подобного фильма кощунством и позором. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак потребовал от Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.

"Мы фильма не видели, он снимается на частные деньги. Когда фильм поступит в министерство культуры, официальное обращение, мы посмотрим. В соответствии с законом примем решение", — сказал Мединский журналистам в Ташкенте.

Он отметил, что вопрос о допустимости появления комедий с таким чувствительным контекстом является абстрактным. "Это абстрактный вопрос, давайте мы фильм посмотрим, тогда будет принято решение на основании закона", — заявил министр.